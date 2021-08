OMS: ¿China en negación? La investigación del origen del Covid-19 estaría "estancada"

Comparta este artículo

Beijing, China.- Hace poco más de 16 meses que la Organización Mundial de la Salud reconoció al Covid-19 como la enfermedad que azotaba gran parte de China, colocando a Wuhan como el punto cero del inicio de lo que se convirtió en lo que podría ser la primera gran pandemia en toda la historia.

A principios de este 2021, la OMS envió a un equipo de expertos a Wuhan para investigar cuál podría ser el origen del virus, sin embargo, estos científicos denunciaron que China evitó mostrar información importante desde el primer momento, tras ello, la agencia sacó una investigación no concluyente.

No fue hasta hace unos meses que la organización reconoció la posibilidad de una fuga de laboratorio por parte de la cepa, por lo que enviaron nuevamente a un grupo de científicos, los resultados no fueron diferentes a la primera ocasión, ya que, China se aferra a no vulnerar la privacidad de los pacientes si revela estos datos.

Por su parte, Joe Biden ordenó una revisión de inteligencia para obtener el origen del virus, pero según datos del Washington Post, sus resultados tampoco llegaron a una conclusión exacta.

Por su parte, la revista Nature indicó que los expertos de la OMS habían revelado que la investigación del origen del virus se había estancado y denuncian que se requiere de una colaboración urgente por parte de China, pero parece que el gigante asiático no está dispuesto a ceder.

