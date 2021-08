Lamentable: Músico anti-vacunas pierde la vida por Covid-19; deja atrás a su esposa embarazada

Leek, Reino Unido.- Marcus Briks era un músico, de 40 años, que vivía en Leek, Reino Unido, había aparecido en shows como en Bad Lads 'Army de ITV, lamentablemente perdió la vida el pasado viernes, 27 de agosto en el Royal Stoke University Hospital.

Marcus tenía una postura escéptica sobre el Covid-19, además había decidido posponer su vacunación, ya que aseguraba que él no se enfermaría porque tenía un ritmo de vida saludable, resaltando que procuraba hacer ejercicio al menos cinco veces por semana.

Lamentablemente, Marcus resultó ser una de las víctimas que comenzó con síntomas de una 'inocente' gripe, pero su salud se deterioró pronto, por lo que terminó ingresando a la unidad de cuidados intensivos con coágulos de sangre, justo después de haberse realizado un prueba de Covid-19 en la que dio positivo.

El futuro padre de familia aseguró durante una entrevista, la cual brindó el 11 de agosto, que estaba sorprendido por haberse deteriorado tan pronto, además explicó que se lamentaba por comportarse de manera "ignorante" en lo que a las vacunas se refiere, pero sobre todo de haber pospuesto su inyección.

Si no has estado enfermo, no crees que te vas a enfermar, así que escuchas las cosas antivacunas (...) Era un poco ignorante al respecto y simplemente lo pospuse. Lo primero que le voy a decir a toda mi familia es que se vacunen.