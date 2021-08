Cuomo, gobernador de NY, acusado de acoso; el presidente Biden pide su renuncia

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fuera señalado de incurrir en el delito de acoso sexual sobre varias mujeres entre 2013 y 2020, señalamientos que ha negado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió que debería renunciar.

Fue durante la mañana de este martes 3 de agosto que el presidente Biden se pronunció sobre la situación de Cuomo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, y el demócrata fue contundente en su petición: “Debería renunciar”.

Fue este mismo martes cuando se dio a conocer que la Fiscalía General de Nueva York presentó una investigación en contra del gobernante por varias acusaciones en su contra por el delito de acoso sexual a empleadas y exempleadas.

Por su parte, Andrew Cuomo negó que haya acosado sexualmente a ninguna mujer y que nunca hizo insinuaciones sexuales inapropiadas.

Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó.