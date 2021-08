Un rayo termina con la celebración de una boda en Bangladesh; hay 17 muertos

Bangladesh.- Una tragedia sacudió a Bangladesh al mediodía del pasado miércoles 4 de agosto, luego de que un rayo a la orilla del Río Padma en las cercanías de Shigbanj, esto cuando se celebraba una boda; el saldo de este trágico evento es de 17 personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes, el mortal rayo cayó sobre Chapainawabganj, el distrito occidental de Bangladesh, a unas 150 millas al noroeste de Dhaka, y provocó la muerte de un grupo que descendía de un bote que navegaba en el Río Padma.

Además de los fallecidos, 14 personas más resultaron lesionadas, entre ellas el novio, cuyo estado de salud no fue informado. Por otro lado, la novia no resultó lesionada pues no se encontraba presente cuando ocurrió la trageida.

La caída de este rayo es un hecho trágico pero común en Bangladesh, pues durante est aparte del año los rayos cobran más de 200 vidas, y los afectados suelen ser agricultores.

