Los talibanes niegan la muerte del líder Mullah Abdul Baradar luego de rumores

Kabul, Afganistán.- Los talibanes se han visto obligados a negar que el líder adjunto Mullah Baradar esté muerto después de que surgieron rumores descabellados de que fue asesinado durante un tiroteo con sus rivales políticos.

Los talibanes insistieron este lunes 13 de septiembre en que Baradar se encuentra en la provincia de Kandahar reuniéndose con el líder supremo del grupo, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, para discutir el futuro de Afganistán ahora que Estados Unidos se ha retirado.

Pero los rumores de las redes sociales creen que en realidad fue asesinado en un tiroteo en el palacio presidencial de Kabul el viernes que estalló durante una reunión con la poderosa y despiadada familia Haqqani.

Hasta ahora, los talibanes han producido una nota manuscrita y una grabación de audio como evidencia de que Baradar está vivo, lo que solo ha servido para aumentar aún más la especulación.

El portavoz de los talibanes, Mohammad Naeem, publicó la grabación de audio el lunes, y en ella un hombre que dice ser Baradar acusa a los 'propagandistas de los medios' de difundir falsos rumores sobre él, insistiendo en que 'yo y todos mis colegas estamos bien'.

Durante las últimas noches he estado de viaje. Dondequiera que esté en este momento, todos estamos bien, todos mis hermanos y amigos. Los medios de comunicación siempre publican propaganda falsa. Por lo tanto, rechace valientemente todas esas mentiras, y les confirmo al 100 por ciento que no hay ningún problema y no tenemos ningún problema ', señala supuestamente Baradar.