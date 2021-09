"¡Viva López Obrador!": El polémico grito de Isabel Arvide, cónsul de México en Turquía

Comparta este artículo

Estambul, Turquía.- En conmemoración al inicio de la Independencia, embajadas y consulados de México en el mundo llevaron a connacionales que habitan en el extranjero las festividades, sin embargo, las arengas de la cónsul Isabel Arvide Limón causaron controversia al nombrar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el Grito de Independencia dado por la cónsul de México en Estambul, Turquía, lanzó un "Viva López Obrador", mismo que reconoció haber mencionado a través de redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, se ve a Isabel Arvide expresar las arengas, no obstante, este fue editado al final, sin que se escuche el grito de "Viva" dedicado al mandatario nacional.

En otro clip difundido en redes sociales, al concluir el "Grito" con la mención del presidente López Obrador, se escuchan abucheos y personas que expresan su descontento ante el acto, incluso, durante la celebración se acerca una mujer a la cónsul para expresarle su molestia.

"Eso no se hace.. lo respeto, pero él no va ahí... México no es López Obrador", se le escucha decir a la mujer sumamente enfadada.

"Señor presidente, yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de Independencia", agregó.

Luego de que el video se hiciera viral, la diplomática dijo haber decidido vivir "entre convicciones y definiciones...de cara a todos los espejos".

Isabel Arvide Limón se ha visto envuelta en polémicas desde su designación como cónsul de México en Estambul, en julio de 2020 y es que su experiencia profesional ha sido en el ámbito periodístico y no en política exterior.

