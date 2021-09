Enfermera pierde la vida por Covid-19 tras rechazar la vacuna; deja huérfanos a unos gemelos

Idaho, Estados Unidos.- Natalie Rise, de 46 años, era una enfermera y madre de unos gemelos que vivía en Idaho, Estados Unidos, que falleció el pasado 22 de agosto. Sus familiares la describían como alguien que realmente amaba su trabajo, sin embargo, su preparación médica no fue rival ante la información que muchos 'influencers' antivacunas han propagado con respecto a las inoculaciones contra el Covid-19.

Natalie solía recomendarle a sus amigos y familiares que evitaran la vacuna inmunizante contra el SARS-CoV-2, aún cuando su madre yacía en coma a causa de complicaciones por el mismo virus.

El esposo de Natalie, Daryl Rise, declaró ante el medio de comunicación CNN, que ella pudo haberse dejado llevar por la desinformación que algunos youtubers distribuían a través de las redes sociales.

Ella me estaba diciendo que no me vacunara. Creo que fue por desinformación, estaba cayendo en desinformación de redes sociales, blogueros y youtubers negativos.