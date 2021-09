Hallan sin vida a madre e hija en el interior de su casa; el atacante se dio a la fuga

Comparta este artículo

Missouri, Estados Unidos.- El pasado 22 de agosto, Allison Abitz, de 43 años y su hija, Jozee Abitz, de 11, fueron encontradas sin vida en el interior de su casa, ubicada en Missouri, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en Boone, por la noche, cuando las víctimas se encontraban en el interior de su casa, en compañía del novio de la mujer, JT McLean, según lo testificado por algunos familiares.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, la mujer fue encontrada en su cama con una camisa atada alrededor del cuello, por lo que consideran que la causa de defunción fue el estrangulamiento, pero ignoran si esa prenda es el arma homicida, mientras tanto, su hija, fue hallada en la bañera con una blusa y pantalones cortos de pijama, consideran que la menor pudo haber muerto ahogada.

Pese a que las autoridades acudieron a buscar al imputado, este no habría estado en casa, estiman que no pudo haber ido lejos, ya que el camión con el que trabaja estaba aparcado en las a fueras de su domicilio. Hasta el momento no ha sido encontrado.

