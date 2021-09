Tiktoker muere tras estar 9 días internada por Covid-19; graba en VIDEO sus días finales

Florida, Estados Unidos.- El pasado mes de agosto, la tiktoker, de 31 años, Alexandra Blankebiller, de Jacksonville, Florida, fue internada tras dar positivo a Covid-19, exactamente nueve días después de eso perdió la lucha contra el virus y pereció por complicaciones con la enfermedad.

Alexandra, al igual que muchas otras personas, que están muriendo en Estados Unidos por la enfermedad, no fue vacunada contra el virus, por lo que en sus últimos cuatro videos, que subió a TikTok, se dedicó a contar su amarga experiencia a sus seguidores, además de instarlos a que no pierdan el tiempo y tomen la inoculación.

No tengo mucha energía para hablar, así que intentaré hacerlo rápido. No me vacuné. No soy anti-vacunas. Sólo estaba tratando de hacer mi investigación. Estaba asustada.