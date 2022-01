De Covid-19 y tras las rejas muere el multimillonario Robert Durst, acusado de homicidio

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Robert Durst, multimillonario miembro de una de las principales dinastías de bienes raíces en Nueva York, murió a causa de un paro cardiaco este lunes, confirmó su abogado.

El empresario de 78 años falleció en calidad de prisionero en Stockton, California, cuatro meses después de haber sido sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Susan Berman, una de sus amigas más cercanas.

El abogado reveló que su cliente perdió la vida en el Hospital General de San Joaquín, revelando que Durst tenía problemas médicos que empeoraron debido a su contagio de Covid-19.

Se debió a causas naturales debido a sus muchos problemas médicos", dijo el defensor legal a ABC News.

Además de estar infectado de coronavirus, el empresario estaba conectado a un respirador y luchaba contra el cáncer de vejiga. A mediados de octubre pasado, otro de los abogados informó que Durst fue internado tras su contagio, asegurando que nunca lo había visto tan mal y que tenía muchos problemas para respirar.

Tan solo dos días después de ese anuncio, se le condenó a cadena perpetua por haber asesinado a la escritora Susan Berman en el 2000, por un disparo en la cabeza.

Su historia fue contada en la serie documental de HBO ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst’, programa dirigido por Andrew Jarecki a raíz de la idea que tuvo el propio empresario por contar su vida.

Fuente: Agencia México