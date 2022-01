Michelle Obama lucha por el derecho al voto; pretende añadir a 1 millón de nuevos votantes

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La exprimera dama Michelle Obama emitió un mensaje para los estadounidenses de cara a las elecciones de 2022. A través de una carta titulada "Lucha por nuestro voto", en la que expresa su compromiso por trabajar para garantizar los derechos de los votantes.

El documento cuenta con firmas de 30 organizaciones, entre ellas, NAACP, Stacey Abrams' Fair Fight Action, Voto Latino Foundation, NextGen America, LeBron James' More Than A Vote y Rock the Vote.

"Nos mantenemos unidos en nuestra convicción de organizar y hacer participar a los votantes en las elecciones de mitad de período de 2022, y hacer que nuestra democracia funcione para todos nosotros", escribió Obama.

La abogada y también administradora universitaria tiene por objetivo "reclutar y formar al menos a 100.000 voluntarios" y "registrar a más de un millón de nuevos votantes". Asimismo, su propósito es educar a os ciudadanos sobre cómo garantizar la seguridad de su voto.

"Generaciones de estadounidenses han perseverado a través de los impuestos electorales, las pruebas de alfabetización y las leyes diseñadas para despojarles de su poder, y lo han hecho organizándose, protestando y, lo que es más importante, superando las barreras que tenían delante para poder votar. Y ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No debemos dar al Congreso otra opción que actuar con decisión para proteger el derecho al voto y hacer que las urnas sean más accesibles para todos".

