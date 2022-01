OMS revela nuevo récord de contagios por Covid-19 en un día; todos aunados a ómicron

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- Los contagios por Covid-19 siguen al alza y cada día se alcanzan nuevas cifras, las cuales resultan alarmantes para la Organización Mundial de la Salud (OMS) pues a decir del organismo, en las últimas 24 horas un total de 3.4 millones de personas adquirieron el virus.

Cabe destacar que en México, también se alcanzó un nuevo récord de contagios al contabilizarse 44 mil 187 nuevos pacientes en un día y, al igual que lo informa la OMS, todos los nuevos pacientes son aunados a la variante ómicron, la cual ya es dominante pues ha desplazado a la variante Delta.

Si se comparan los datos arrojados por la OMS, los nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas son los que en suma, se obtuvieron durante los primeros cuatro meses de la pandemia, lo cual da un reflejo de cómo se comporta el virus SARS-CoV-2 en la actualidad.

Miembros de la comunidad científica han destacado que, a diferencia de otras cepas, la variante ómicron no ha registrad el mismo numero de decesos, lo cual se debe a la cobertura de la vacunación a nivel mundial; sin embargo, esto no quiere decir que la pandemia esté controlada, por lo que la OMS pidió no minimizar esta cepa, al tiempo de invitar a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias ya conocidas.

Con información de: OMS, RT News