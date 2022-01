Tragedia en Filadelfia: Voraz incendio consume vivienda y deja 13 muertos; 7 eran niños

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- La mañana de este miércoles 5 de enero, autoridades se movilizaron en un complejo de departamentos en Filadelfia luego de que se desatara un voraz incendio; el saldo final fue de 13 víctimas letales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se desató cerca de las 06:40 horas, tiempo local, de este miércoles, en una zona cercana a la Universidad de Filadelfia, el Museo de Arte y el centro de la ciudad.

En la imagen, Bomberos se movilizaron para sofocar el incendio en Filadelfia de este miércoles.

Luego de que el voraz evento fuera denunciado a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, elementos del heroico cuerpo de Bomberos trabajaron cerca de 50 minutos para sofocar las llamas y rescatar a sobrevivientes.

Se detalló que solo ocho personas pudieron salir cuando inició el incendio, mientras que 13 más lamentablemente perdieron la vida.

De las 13 víctimas letales confirmadas a la fecha de publicación de esta nota, siete serían menores de edad.

De momento, no se ha presentado información sobre cuáles serían las causas del incendio, no obstante, vecino denunciaron de cuatro detectores de humo no servían en los edificios, por lo que no hubo seguridad para las víctimas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Fuente: MSN y CNN