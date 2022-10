Tragedia: Confirman más de 40 víctimas mortales tras explosión de mina de carbón en Turquía

Comparta este artículo

Bartín, Turquía.- Luego de que se reportara una explosión en una mina de carbón en la comunidad de Bartin, en Turquía el pasado viernes, las autoridades han informado que el número de víctimas mortales superó los 40. Cabe destacar que, hasta ahora, las autoridades de dicha nación aún no tienen información clara sobre la causa de la detonación que dejó a 50 mineros atrapados mientras realizaban sus labores a cientos de metros bajo Tierra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El número de muertos por la explosión en Turquía subió a 41. Foto: Internet

La mañana de este sábado, medios informaron que el Ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, declaró que el número de muertos que dejó este siniestro fue de 40. No obstante, presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, señaló que el último minero atrapado fue hallado sin vida, por lo que la cifra aumentó oficialmente a 41. Las autoridades turcas trabajaron durante más de 20 horas para poder encontrar los cuerpos, han señalado fuentes locales.

Nuestra prioridad era encontrar a los mineros en la galería. Hemos llegado finalmente al último. También estaba muerto, lo que eleva el número de decesos a 41?, declaró el jefe de Estado desde la mina que explotó, la cual se encuentra en Amasra, en el noroeste del país.

Por otra parte, los motivos de la explosión aún se desconocen; un minero que logró salir con vida informó a los medios que "no sabía nada sobre las causas": "no sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada”, declaró el sobreviviente, quien sería uno de los 12 que fueron rescatados por las autoridades de Turquía.

Autoridades trabajaron durante 20 horas tras la explosión. Foto: Twitter

En tanto, el sindicato turco de trabajadores mineros Maden Is ha declarado para medios locales que la explosión ocurrió por una acumulación de gas metano; a la par, otros funcionarios señalaron que es prematuro sacar conclusiones sobre la causa del accidente, y que se realizarán las indagatorias correspondientes.ç

