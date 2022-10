Tragedia en Sudáfrica: Jirafa acaba con la vida de una bebé de 16 meses de edad

Comparta este artículo

Durban, Sudáfrica.- La tarde del pasado miércoles 19 de octubre se registró un lamentable hecho que ha sacudido a la comunidad local e internacional, ya que una jirafa adulta atacó gravemente a una mujer de 25 años de edad y a su bebé, de 16 meses, durante la visita a una reserva natural al este de Sudáfrica donde ambas tuvieron que ser atendidas de emergencia; los mamíferos de esta especie sueles ser muy dóciles con los humanos y hasta ahora se descosen los motivos por los que el animal actuó d esta manera.

De acuerdo con lo expuesto por la portavoz de la Policía, identificada como Nqobile Gwal, el ataque tuvo lugar cerca de las 14:00 horas y el ejemplar comenzó a atacar a ambas hasta que, una vez en el suelo, las pisoteó hasta causarle graves heridas, por ello, personal de la reserva solicitó apoyo para llevarlas a un hospital cercano con la intención de estabilizarlas; sin embargo, al menor de edad fue declarada sin vida momentos después de haber llegado.

En cuando a la madre de la bebé, se dijo que un helicóptero la llevó a otro nosocomio donde también recibió ayuda inmediata pero su estado es grave; no obstante, se tiene la esperanza en que pronto pueda recuperarse pues al parecer aún no le han dado la noticia referente al deceso de la menor. Los médicos no han reportado si su evolución es favorable o bien, si el panorama es desalentador.

Foto: Pixabay / ilustrativa

A modo de dar más información respecto a este inusual ataque, la policía de la provincia de Durban, donde se encuentra la reserva natural, abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, pues no es la primera vez que las jirafas, las cuales son consideradas el mamífero más grande del mundo, convive con humanos; incluso, no se ha dicho si la fémina que llevaba consigo a la bebé hizo algo que alterara al animal hasta atacarla de esta manera.

Expertos en la materia han resaltado que las jirafas al alcanzar una edad adulta llegan a tener u peso de hasta mil 900 kilos si se trata de un macho, mientras que las hembras pesan hasta mil 200 kilos; en este accidente en específico, no se ha revelado el sexo del ejemplar involucrado pero al haber pisado a ambas personas, las lesiones tuvieron que haber ido de gravedad. Será en los sigueinesí días cuando se revelen avances en cuanto a la investigación así como al motivo por el cual la bebé perdió la vida.

Fuente: Tribuna