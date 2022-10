Reino Unido ya tiene nuevo primer ministro; No fue Boris Johnson sino Rishi Sunak

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El cargo de Primer Ministro en Reino Unido ha estado bastante peleado luego de la salida de Boris Johnson cuyo mandato estuvo rodeado de polémica. Esto llevó al partido conservador a elegir a Liz Trauss como la nueva encargada del Gobierno Británico pero tras 44 días de haber asumido dicho rol también presentó su renuncia, lo cual obligó a buscar a un nuevo sucesor para tan importante cargo mismo por el cual Johnson se apuntaba para ser seleccionado; no obstante, el favorito de esta contienda era Rishi Sunak quien acaba de ser nombrado como tal.

Cabe destacar que luego de alcanzar el respaldo de 102 legisladores -necesitaba al menos 100 para presentar su aspiración-, el exprimer ministro anunció que se 'bajaba' de la contienda, dejando así el cargo libre para el exjefe del Tesoro. "Lo mejor es no permitir que mi candidatura siga adelante y comprometer mi apoyo a quien lo consiga. Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado", anunció Boris Johnson de manera oficial el pasado domingo 23 del mes en curso.

Boris Johnson renunció a sus aspiraciones para ser otra vez Primer Ministro de Reino Unido

Con estas declaraciones, Sunak quien fue uno de los responsables en hacer que Boris Johnson presentara su renuncia, hizo oficial su candidatura con la intención de resarcir el daño que las medidas impuestas por Trauss habían generado a la economía británica.

"Quiero enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y actuar por nuestro país", informaba a través de Twitter.

Al ser electo por el partido Conservador, al tiempo que Jenny Mondaunt aceptaba la derrota, Rishi Sunak se convierte además en el primer líder que no es blanco y además tendrá que hacer frente a la tarea de estabilizar la economía y unir de nueva cuenta a su partido. El ahora primer ministro británico fue el primero de las aspirantes en alcanzar el apoyo de los 100 legisladores que marca la ley y desde el pasado viernes 21 de octubre perfilaba como el sucesor de Trauss quien dejará el cargo de manera oficial.

El exjefe del Tesoro y actual primer ministro es un político de origen hindi Punjabi graduado de la carrera de Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford quien una vez que inició su carrera se inclinó por el Partido Conservador el cual hoy lidera. Entre sus logros como jefe del Tesoro durante el periodo de Boris Jonson se le ha reconocido su lucha contra la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19 aunque actualmente es criticado por la medida de subir impuestos, lo que llevó a Liz Trauss a enfrentar problemas y con ello, dimitir al cargo.

