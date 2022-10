Tragedia en secundaria de Missouri: Tiroteo deja 3 muertos, entre ellos el agresor

Comparta este artículo

San Luis, Missouri.- La mañana de este lunes 24 de octubre, se registró un tiroteo al interior de una escuela secundaria ubicada en el condado de San Luis del estado de Missouri en Estados Unidos, en donde el saldo total fue de tres personas muertas y hasta seis lesionados de acuerdo con las autoridades locales. El incidente se da a cinco meses exactos del tiroteo ubicado en Texas en donde 22 personas perdieron la vida.



Michael Sack, quien funge como jefe de la policía local, informó que el reporte de este tiroteo lo obtuvieron después de las 09:00 horas al interior de la escuela de Artes Visuales y Escénicas, momento en que se desplegó un operativo no solo para salvaguardar la vida de los estudiantes sino también para ubicar al presunto agresor quien se encuentra entre los finados por este lamentable suceso. Todo el personal fue evacuado para atender la emergencia.

Medios locales registraron que más de una docena de patrullas arribó al lugar, además de los cuerpos de emergencia quienes atendieron a los lesionados. En ese sentido se informó que uno de los lesionados sufrió un paro cardiaco por el cual recibió primeros auxilios, mientras que el resto si reportaron heridas de bala. Hasta ahora se desconoce su estado de salud actual.

"Todo lo que escuché fueron dos disparos y entró con un arma. Trataba de correr pero no podía. Hicimos contacto visual pero logré salir porque su pistola se atascó. Pero vimos sangre en el piso", destacó una de las sobrevivientes.

Testigos de este lamentable hecho destacaron que el agresor, de quien no se ha revelado su identidad, intentaba ingresar a diferentes aulas; no obstante, en la mayoría no lo consiguió y ello derivó en que lanzara disparos desde uno de los pasillos del recinto educativo. Aún así reportaron que intentaba entrar a diferentes salones para continuar disparando a los alumnos. Esto provocó que golpeara en repetidas ocasiones las puertas pero la mayoría habían sido bloqueadas.

En las siguientes horas se dará más información respecto a este tiroteo. De manera preliminar se informó que la mayoría de los alumnos fueron recogidos con éxito por sus padres, al tiempo que algunos presentaron crisis nerviosa, en especial derivado de los sucesos ocurridos en Uvalde, Texas el pasado 24 de mayo del presente año, fecha en que un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos, irrumpió en una escuela primaria asesinando a 19 menores de ocho a 12 años de edad y dos docentes quienes trataron de proteger la integridad de los alumnos.

Fuente: Tribuna