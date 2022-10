Tras estar en la cárcel, Lula da Silva vence a Bolsonaro y es presidente de Brasil de nuevo

Comparta este artículo

Brasilia, Brasil.- La noche del domingo 30 de octubre las autoridades electorales de Brasil informaron que con una ventaja de casi un punto porcentual, Luiz Inácio Lula da Silva de 77 años de edad y político de izquierda, se convertía de nueva cuenta en el presidente de dicha nación, dejando fuera del poder al derechista Jair Bolsonaro, actual mandatario y quien al igual que el presiente electo, también competía por la reelección, dejando al 85% de América Latina con Gobiernos de izquierda, lo cual fue celebrado a través de redes sociales.

Cabe destacar que las elecciones recientes fueron la segunda vuelta electoral y con ello Lula da Silva cerró con un 50.9% de los comicios mientras que Bolsonaro culminó con un total de 49.1% dando así el gane al político quien asume por tercera vez ese cargo. Fue durante su Gobierno pasado que al concluir, lo llevó a ser investigado en torno a temas de corrupción en donde se señaló a su administración por el desvío de dinero mediante obras de infraestructura que asumió un cártel de constructoras entre las que destacan empresas como Odebrecht o Camargo Correa, por mencionar algunas, algo que fue conocido como caso Petrobras; el tiempo que estuvo en la cárcel fue de 19 meses y hace tres años fue cuando recuperó su libertad.

Luiz Inácio Lula da Silva se convierte en Presidente de Brasil

En 2018 Lula da Silva tenía intenciones de contender por la presciencia pero quedó fuera por el delito que se le imputaba. Fue durante su visita a México en marzo del presente año que destapó sus intenciones por ser de nueva cuenta presidente y tras arribar a su país, comenzó con la campaña para exponer a los votantes sus propuestas, ganando simpatía a lo largo de la nación y con ello, consiguiendo el gane. Bolsonaro había estado en polémica por la manera en la que manejó la pandemia por Covid-19, al tiempo que desmanteló la protección que tenía para la selva amazónica.

Una vez que se supo el resultado luego de la segunda vuelta, Jair Bolsonaro se convirtió en el primer presidente en no conseguir la reelección y, aunque no se ha pronunciado al respecto, es decir, no ha reconocido la derrota, se espera que en los siguientes días continúe con el discurso de haber sido víctima de fraude, todo en el marco en que las elecciones fueron polarizadas que fueron motivo de atención internacional.

