Tragedia en el Himalaya: Avalancha cobra la vida de 10 personas; hay desaparecidos

Nueva Delhi, India.- La mañana del martes 4 de octubre, tiempo local, se registró en el Himalaya una avalancha que sepultó a más de una veintena de personas, dejando como saldo a un total de 10 muertos y cerca de 18 desaparecidos, información que se actualizó este miércoles por parte de las autoridades de India quienes insisten en que aún cuentan con la esperanza de no elevar más el número de defunciones.

A través de Twitter, el departamento de Policía de, Estado de Uttarakhand insistió en que una vez que se tuvo el reporte del siniestro, se había conseguido rescatar a 14 personas con vida, mientras que también se recurren los cuerpos de los finados, por ello es que se mantiene la esperanza de hallar supervivientes aunque al momento de la publicación de esta información, no había señales de personas localizadas.

14 personas fueron rescatadas con vida. Foto: Twitter

Un total de cinco de los 14 supervivientes rescatados, fueron llevados de urgencia a un hospital cercano, mientras que el resto tras ser evaluado por los cuerpos de emergencia, se dijo no tenían afectaciones graves; sin embargo, se desconoce la actualización en torno a la salud de los afectados o incluso, su nacionalidad, pues es sabido que el Himalaya es una de las zonas más populares para realizar senderismo o esquí.

En datos más precisos, se reveló que el alud tuvo lugar en la montaña denominada Draupadi ka Danda-II, la cual se encuentra a cuatro mil 900 metros de altitud y fue este el lugar que aprendices escogieron para realizar montañismo, todos pertenecientes al Nehru Institute of Mountaineering aunque se desconoce si todos son ciudadanos hindúes o bien, hay extranjeros dentro de los finados o lesionados.

Aún hay 18 desaparecidos. Foto: Twitter

Pese a que el reporte se recibió casi de manera inmediata y los cuerpos de emergencia arribaron a tiempo, para la noche las labores quedaron en pausa pues una torrencial lluvia mermó que se avanzara más. De acuerdo con las autoridades de Uttarakhand, se reanudaría todo este miércoles per como se mencionó anteriormente, no ha habido avances. Previo a este evento, en Manaslu se suspendieron las actividades de otoño por la advertencia de laudes en la zona; no obstante, para esta región del Himalaya no se tenía reporte similar y por ello, los 41 alpinistas involucrados en este suceso acudieron para practicar.

Fuente: Tribuna