Injusticia: Restaurante de EU despide a hombre con síndrome de Down; laboró por 20 años

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Actualmente todas las industrias han apostado por la inclusión, en especial las diferentes áreas laborales donde es más común que todas las personas, sin importar raza, sexo o si tienen alguna discapacidad, se involucran en el ámbito laboral, como le ocurrió a un hombre identificado como Dennis Parker de 51 años quien llevaba dos décadas trabajando para un restaurante de la cadena de hamburguesas Wendy's, de la cual fue despedido injustamente.

De acuerdo con lo expuesto en redes sociales, Parker quien tiene síndrome de Down, había estado trabajando sin ningún problema en este restaurante ubicado en el condado de Stanley; sin embargo, los encargados del lugar lo despidieron bajo el argumento que "no podía hacer su trabajo como una persona normal", lo que además de causarle baja dentro de la nomina del recinto, causó indignación en las plataformas digitales pues de haber sido esta la verdadera razón (que se califico como discrimitatoria), no habría estado 20 años laborando.

"Su sueño era retirarse de allí algún día y esperaba una gran fiesta de jubilación. Podemos darle esa fiesta y decirle que se retiró porque no entiende ser despedido", escribió la hermana del afectado, Cona Young Turner.

Dennis Parker

La publicación de la hermana de Dennis Parker pronto se hizo viral y ella llegó a decir que además de evidenciar este trato injusto, su objetivo era averiguar qué hacer en caso d despido injustificado de una persona con necesidades especiales como era su hermano, pues si bien el hombre no tuvo los motivos de parte de la empresa, su hermana sí se acercó a preguntar qué había pasado, a lo que le informaron que era por no realizar los deberes de personas normales.

"Estoy muy decepcionado con la gerencia de Wendy's en Stanley, ¡no tienen idea de cómo lastimaron a mi hermano!", remarcó la mujer.

Aunque muchos internautas lamentaron que Dennis haya sido tratado de esta manera, medios locales reportaron que luego que la publicación se hizo viral, la empresa Carolina Restaurant Group, a la cual pertenece esta cadena de restaurantes, se había comunicado con la familia del hombre a quien le deslieron el empleo, algo que se consignó luego de la presión mediática de parte el público quien incluso, llegaron a pedir que ya no se acudiera a esta cadena; no obstante, otros internautas resaltaron que lo que debía cambiar era la gerencia del restaurante que había discriminado a su empleado. Hasta ahora, se desconoce si hay una investigación abierta ya que solo la familia del afectado se dijo agradecida por el apoyo que recibieron durante este cruel evento.

"¡Mi corazón está abrumado por el apoyo que todos ustedes nos han brindado a mi hermano y a mí!. Muchas gracias a todos", dijo la hermana de Dennis en Facebook.

