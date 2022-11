De terror: Familia compra ataúd para adornar su casa y descubren las cenizas de una mujer

Comparta este artículo

Maryland, Estados Unidos.- Las celebraciones de Halloween en el país gobernado por Joe Biden son una de las más esperadas de todo el año, no solo por las fiestas sino porque las familias de todo el país tienen la oportunidad de adornar sus casas, escuelas u oficinas con coas alusivas a a temporada, algo por lo que una familia residente de Maryland decidió que, para darle más realismo anexarían un ataúd real.

No obstante, cuando el artículo llegó al domicilio de los integrantes de la familia Wozniak, notaron que en un interior había varias pertenencias y hasta las cenizas de una mujer quien evidentemente había sido colocada en este artículo, por lo que cada una de las codas que acompañaban la urna era además algo de lo que en vida ella disfrutó. Incluso, la urna mencionaba que era una mujer quien fue incinerada en enero pasado tras perder la vida por Covid-19.

La mujer en cuestión era Edith Crews de 74 años y la identidad se supo porque el ataúd también incluía el brazalete que el hospital le puso a la paciente una vez que ingresó a consecuencia de síntomas de la enfermedad. Tras conocer todos estos datos, la familia con sede en Maryland de inmediato publicó un video en redes con la intención de ubicar a la familia de esta mujer y con ello, devolverla a los familiares.

"Todos estaban en estado de shock. Y realmente no sabíamos cómo sentirnos al respecto", mencionó uno de los miembros de la familia.

Foto: captura de pantalla

Aunque el momento fue algo aterrador, la viralización del suceso permitió que la familia de la finada se contactara con ellos y así poder recuperar no solo las pertenencias de la mujer, sino lo que al parecer son sus cenizas pues la familia argumenta, no están en una urna sino en un sobre cerrado. Asimismo, aclararon que la mujer desafortunadamente murió sola porque el resto de la familia no pudo llegar a su domicilio y, debido a la crisis sanitaria, tampoco pudieron despedirse.

"Yo fui quien la llevó al [Hospital] de la Universidad George Washington y la dejó allí", declaró Sabrina Jones, hija de la finada mujer.

Foto de Edith Crews

Al momento, no se ha aclarado cómo es que el ataúd se puso a la venta pues la familia solo dijo que habían contactado al proveedor en Marketplace de Facebook. La hija de la mujer cuyos restos fueron localizados aclaró que ella había contratado lo servicios de la empresa Freeman Funeral Services ubicada en Clinton quienes les dijeron que el ataúd sería rentado, ya que al morir por Covid-19 debía ser incinerada.

Fuente: Tribuna