Con récord de gobernadoras y derecho al aborto, EU rompe récord en elecciones

Washington, Estados Unidos.- El pasado martes 8 de noviembre comenzaron las elecciones intermedias en Estados Unidos donde el objetivo era renovar 34 de los 100 puestos dentro del senado, al tiempo que se elegirán un total de 36 gobernantes del país que encabezó Joe Biden, quien en compañía de Barack Obama, estuvo en algunos estados dando apoyo a los candidatos del Partido Demócrata, mientras que los miembros del Partido Republicano, al cual pertenece Donald Trump, buscarían la mayoría.

Los resultados que se comenzaron a dar desde el miércoles 9 del mes en curso, fueron motivo para que el presidente mostrara su postura y con un mensaje emitido desde la Casa Blanca, calificara la jornada electoral como "una buena noche para los demócratas", pues insistió, no se había conseguido la “ola roja” que los republicanos esperaban conseguir.

"Fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos, habló el pueblo estadounidense y demostró lo que somos… no conocemos todavía los resultados finales, pero no ocurrió la ola roja, me siento bien, siento que nos irá bien", aseveró.