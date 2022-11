Mientras Joe Biden celebra "buena noche electoral", republicanos arremeten contra Trump

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Las elecciones intermedias en Estados Unidos recién se celebraron y, pese a que los resultados oficiales no se han revelado, el presidente Joe Biden ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca donde celebró que la final la hornada electoral haya dado como resultado una "buena noche para los demócratas" donde "no hubo ola roja", en referencia a que el partido de la oposición, el republicano, no arrasó en las elecciones como lo había pronosticado.

"Fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos, habló el pueblo estadunidense y demostró lo que somos… no conocemos todavía los resultados finales, pero no ocurrió la ola roja, me siento bien, siento que nos irá bien. Con base en lo que hemos visto, perdimos unos cuantos lugares (en la Cámara de Representantes), es posible que mantengamos la mayoría; están muy cerradas las contiendas que faltan por determinarse", mencionó.

Joe Biden, presidente de EU

Cabe estacar que esta jornada electoral, al cual sucede dos años antes de la elección presidencial donde Biden tiene la intención de reelegirse y Donald Trump de regresar al poder, se ha hablado de haber roto varios récords, entre ellos que los jóvenes inscritos en el padrón electoral salieron a las urnas a emitir sus votos, lo cual también fue motivo de pronunciamiento de parte del amatorio quien insistió:

"Los votantes hablaron y expresaron sus frustraciones económicas, por los crímenes y por la seguridad pública; pero quieren preservar a la democracia y a su derecho a elegir… los jóvenes votaron en números récord como hace dos años".

En ese sentido, el mandatario fue cuestionado respecto a si Donald Trump sí es electo como candidato del partido republicano, algo por lo que aseguró que "se haría cargo" para así evitar que el también empresario regresar a la Casa Blanca; sin embargo, los integrantes de su propio partido también se han manifestado en su contra pues aseguraron que fue gracias a él que la “ola roja” no se consiguió, dando como resultado que Ron DeSantis, gobernador de Florida, sea el favorito para la boleta electoral del 2024.

El exmandatario ha sido calificado por los miembros de su propio partido como "un desastre" por haber dañado estas elecciones. "DeSantis gana esta noche y Trump no lo está haciendo muy bien", dijo Mick Mulvaney, exjefe de gabinete de Trump; incluso, fue el mismo Trump el que de inmediato se pronunció por el anuncio que el gobernador de Florida dará el próximo 15 de noviembre, el cual podría ser su destape para las elecciones presidenciales.

Cabe destacar que no son solomos miembros del partido republicano los que se han pronunciado contra el exmandatario y su papel en estas elecciones, sino que además los medios de comunicación local lo han tildado como el "gran perdedor" de la contienda, lo que reforzaría las cartas credenciales de DeSantis para el 2024. "La ola roja era más como un toque rosa. Era una llovizna de salmón, un lavado rosado", resaltan los medios.

Republicanos atacan a Trump por no haber arrasado en las elecciones intermedias

Fuente: Tribuna