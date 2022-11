De nuevo: Manifestantes trataron de pegarse a la obra 'El Grito'; fueron detenidos

Comparta este artículo

Oslo, Noruega.- Desde hace varias semanas, activistas ambientales han acudido a museos al rededor del mundo para atentar contra grandes obras de arte, como es el caso de las hechas por Vincent Van Gogh, Monet, Leonardo Da Vinci o Johannes Vermeer, por mencionar algunos a los cuales les han lanzado latas de comida o incluso, se han pegado para protestar por la extracción de petróleo o el no respetar el Acuerdo de París.

Este viernes 11 de noviembre se suma un ataque más ahora contra la obra de Edvard Munch denominada 'El Grito'; no obstante, los activistas no lanzaron nada al cuadro pues solo intentaron pegarse a él; no obstante, personal del Museo Nacional de Oslo, en la capital de Noruega donde se encuentra, consiguieron detenerlos y presentarlos ante las autoridades competentes.

Obra 'El Grito' de Edvard Munch

De acuerdo con información oficial, los activistas protestaban por la actividad petrolera y ahora fue en el país escandinavo donde se lazó la voz. Cabe destacar que personal del museo remarcó que el cuadro no sufrió daños pero esto no evitó que fueran detenidos; sin embargo, se conoce qué sucederá contra los manifestantes quienes se suman a los que también fueron detenidos por actos similares pero en Italia o Madrid, por mencionar varios países.

"Ningún grito cuando los políticos ignoran a la ciencia", dijeron los activistas al llegar la sala donde se exhibe la obra.

Momento después que se detuviera a este grupo de activistas, se informó que pertenecen a la organización Stopp Oljetinga que significa Detengan la actividad petrolera, los que a su vez lanzaron un comunicado en donde insistieron que se trataba de una forma de manifestarse contra el Gobierno y la manera que actualmente desempeñan la extracción y exportación de gas y petróleo por todo el continente europeo, afectando severamente al ecosistema.

"Esta es una forma de acción inaceptable. Aunque muchos apoyamos la lucha climática como una de las más importantes de nuestro tiempo, atacar arte de valor incalculable no ayuda para nada a la causa", insistieron.

Fuente: Tribuna