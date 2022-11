En medio de tensiones, Xi, presidente de China, se reunirá con Joe Biden en la cumbre del G20

Comparta este artículo

Pekín, China.- Hace unos meses, trascendió la tensión que se estaba formando entre China y Estados Unidos (EU), luego de un viaje que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, hizo en agosto a Taiwán, a lo que el Gobierno chino respondió con los mayores ejercicios militares. Ahora, ha trascendido que los mandatarios Xi Jinping y Joe Biden se reunirán frente a frente.

Este viernes 11 de noviembre del 2022, el ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló en un breve comunicado que el presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la cumbre del G20 (Grupo de los 20) que se celebrará la próxima semana en Bali, Indonesia. Detalló que en este evento se reunirá cara a cara con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Asimismo, detalló que Xi también se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron; con el de Argentina, Alberto Fernández, y con el senegalés, Macky Sall.

Respecto a la agenda del mandatario chino, señalan que además estará presente en la 29ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Bangkok y que finalmente realizará una visita oficial a Tailandia de los días 17 al 19 de noviembre. Cabe recordar que antes de este comunicado, la Casa Blanca ya había adelantado que el encuentro entre Xi y Biden sería el próximo 14 de noviembre, un día antes del arranque de la cumbre G20.

No obstante, las autoridades de China no habían confirmado esa información, hasta hoy. Por otra parte, el pasado 09 de noviembre, en conferencia de prensa, Joe Biden declaró que no hará concesiones a Xi durante la reunión, además de que reafirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático. Declaró que es posible que los dos jefes de Estado hablen sobre Taiwán y la visita de Nancy Pelosi.

China está preparada para una coexistencia pacífica con Estados Unidos y en mantener una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación. Pero, al mismo tiempo, defenderemos firmemente nuestra soberanía, seguridad e intereses de desarrollo", compartió el pasado jueves el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.

