Tragedia en Egipto: Autobús de pasajeros cae a un canal de agua; hay 19 muertos

El Cairo, Egipto.- Este sábado 12 de noviembre, autoridades en Egipto reportaron un fatal accidente en donde un autobús de pasajeros que transitaba al norte del país, terminó por volcar y caer a un canal de agua perteneciente al Río Nilo, siniestro que dejó un saldo de 19 personas muertas y cerca de 16 heridos, lo que ha sacudido a la comunidad internacional pues hay imágenes en redes sociales de la unidad en cuestión.

De acuerdo con la información oficial, los hechos sucedieron en la provincia Dacalia y, aunque no se ha revelado qué fue lo que provocó que el autobús cayera al canal, una posible falla en el volante pudo ser la razón, mientras que otros testigos aseguran, fue responsabilidad del conductor quien viajaba a exceso de velocidad, lo que pudo haberlo orillado a perder el control de la misma.

Pese a que no hay una postura específica, Marwan Habib quien funge como director de seguridad de la provincia antes mencionada, informó que se abriría una investigación para esclarecer los hechos aunque adelantó, el chofer pudo haber hecho un "adelantamiento incorrecto". Cabe mencionar que aún podría haber personas desaparecidas, por lo que no hay detalle del motivo del accidente hasta que no se descarte que todos los pasajeros fueron ubicados.

Se ha estimado que en la unidad viajaban 35 personas, de las cuales paramédicos atendieron a los 16 supervivientes que figuran como heridos, mientras que las otras 19 personas que fueron sacadas del autobús ya no presentaban signos vitales. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de los afectados quienes fueron llevados de urgencia al Aga Central y al Mansoura International Hospitals de la región.

Los accidentes en carreteras de Egipto se han vuelto una constante debido a las condiciones de los caminos y el poco o nulo manteniendo que se le da a las unidades; sin embargo, la mayoría de ellos corresponde a colisiones y pocos a eventos donde las unidades terminan volcando hacia cañases de agua como fue el caso. No obstante, se ha mencionado que el motivo por el cual los accidentes pasan es por viajar a exceso de velocidad.

