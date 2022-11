Pese a no tener apoyo de los republicanos, Trump va por la presidencia en 2024; así lo critican

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Derivado de las pasadas elecciones intermedias celebradas en Estados Unidos el 9 de noviembre, el Partido Republicano, para el cual milita el expresidente Donald Trump, arremetió contra éste pues aseguró que gracia a su intervención no se consiguió al denominada 'ola roja' que buscaban durante los comicios, por lo que el favorito para ser candidato a las elecciones presidenciales del 2024 fue Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y quien consiguió la reelección.

Ese evento llevó al exmandatario a atacar a su colega a quien calificó de desleal pues durante su campaña le dio su apoyo; no obstante, aún con todos este panorama el también empresario había señalado que le 15 de noviembre tendría una noticia importante que hacer pero se especulaba que sería su destape presidencial de cara al 2024, lo que en efecto, sucedió.

"Damas y caballeros, distinguidos invitados y mis conciudadanos, el regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo (…) Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos", mencionó en el club Mar-a-Lago situado en Palm Beach.

Donald Trump durante su discurso en Mar-a-Lago

Ante miembros de la prensa y seguidores de su ideología, Donald Trump remarcó que antes de hacerlo oficial ante la audiencia, ya había entregado la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones, lo que dejaba como un hecho que buscaría ser el candidato oficial del Partido Republicano. "Me aseguraré de que Joe Biden no reciba cuatro años más. Nuestro país no podría soportar eso. Y lo digo no entre risas, lo digo entre lágrimas. Nuestro país no aguantaría cuatro años más. Solo pueden tomar tanto".

Cabe destacar que este anuncio de inmediato generó reacciones entre los integrantes del partido opositor, es decir, el Partido Demócrata, entre ellos el presidente Joe Biden quien no dudó en remarcar que el magnate "le falló" su país, todo con el apoyo de un video en donde recordó a la ciudadanía que fue el exmandatario el que estuvo detrás de la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, al tiempo que también durante su gestión hubo diversos problemas de índole económico, de salud y hasta de falta a los derechos de las mujeres.

Asimismo, Jaime Harrison quien funge como presidente del Comité Nacional Demócrata, aseveró que con este anuncio hecho en el marco en que DeSantis se perfila como el favorito del Partido Republicano, "es solo el inicio de lo que será una primaria republicana desordenada con candidatos que compiten por ser el republicano MAGA más extremista en la carrera".

Pese a las críticas que este destape ha ocasionado, el exmandatario estadounidense no dudo en referirse a que el éxito que tuvo durante su mandato se lo atribuye al trabajo que tuvo en conjunto con el Gobierno Federal mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador en la frontera, evento que no solo se enfocó en detener la migración ilegal, sino que también estuvo relacionada con el tráfico de drogas.

"Las razones por las que tuvimos tanto éxito en la frontera fueron dos cosas: logramos que México nos diera 28 mil soldados (AMLO) es socialista, pero está bien, no se puede tener todo", dijo durante su discurso en Mar-a-Lago.

Fuente: Tribuna