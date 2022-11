Lamentable: Restos hallados en playa de Perú sí corresponden a Blanca Arellano

Lima, Perú.- Desde el pasado 16 de noviembre del presente año se hizo viral el caso de la mexicana identificada como Blanca Arellano de 51 años de edad quien, con el fin de encontrase con su pareja sentimental viajó a Perú para conocerlo y convivir juntos, pues ambos se habían conocido mediante una plataforma de video juegos y acordaron pasar varios meses en la casa del sujeto; la fémina desapareció y su familia no tenía idea de su paradero pues en teoría, regresaría a México en enero del 2023.

Ls desaparición fue reportada ante la Embajada de México en Perú y, cuando se desplegaron operativos para dar con su ubicación, un grupo de pescadores reportó la presencia de restos humanos en la playa Huacho, mismos que además de lucir descuartizados, no contaban con órganos vitales, por lo que el siguiente paso fue resguardarlos y aplicar los exámenes adecuados para confirmar si se trataba de la mujer.

Este martes 22 de noviembre se confirmó que luego de aplicar estudios de ADN con las muestras que las hermanas de Blanca Arellano proporcionaron tras viajar al país andino, los restos encontrados en la playa sí son de la mujer reportada como desaparecida el pasado 11 de noviembre, restos que presentaron además fractura en las costillas y a las que además le borraron las huellas digitales con el fin de ocultar su identidad.

Autoridades forenses además detallaron que los restos localizados contaban con un proceso de necropsia hecho por el presunto agresor del que se sabe, era estudiante de medicina y quien además gustaba de compartir videos en redes sociales de órganos humanos. El sujeto además de haber hecho este proceso, le quitó el rostro a la mujer para evitar que se identificara adecuadamente y con ello, determinar su culpabilidad.

Foto: Twitter

Juan Pablo Villafuerte Pinto, como se identificó al presunto agresor, fue detenido y actualmente cuenta con prisión preventiva por nueve meses, pues basta decir que en el que era su domicilio se hallaron prendas de la fémina, así como cabello y manchas hemáticas que corroborarían que ambos vivían juntos una vez que ésta arribó a Lima, descartando su declaración donde el sujeto argumentó que no había relación entre ambos y tampoco estaban bajo el mismo techo.

Peritos además informaron que al haber revisado el domicilio del todavía presunto agresor, se encontró una carta donde el hombre de 37 años de edad se despedía de sus familiares y amigos con la intención de tratar de arremeter contra su vida, pero esto no se sabe si fue una medida para evitar ser declarado culpable o sí fue como na muestra de arrepentimiento. No se ha determinado que el sujeto sea el culpable pues las investigaciones se encargaran de ello.

"Aún así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios, esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando", decía la carta de despedida del agresor.