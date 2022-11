Gerente de famosa tienda de autoservicio ataca a balazos a empleados en Virginia; reportan 10 muertos

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Estados Unidos (EU) se movilizaron en inmediaciones de Chesapeake, en Virginia, luego de que se reportara una agresión armada en el almacén de una reconocida tienda de autoservicio. El número de víctimas estimadas hasta ahora es de 10, incluyendo al tirador, quien presuntamente era el gerente del negocio.

De acuerdo con medios internacionales, los hechos se desataron la noche del pasado martes 22 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el almacén de una famosa y global tienda de autoservicio, ubicada en la región de Chesapeake, en el estado de Virginia. Se detalló que un empleado, quien presuntamente sería el gerente del establecimiento, sacó un arma y, sin mediar palabra, abrió fuego contra los trabajadores que estaban con él.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en tienda de autoservicio en Virginia, EU, deja varias víctimas. Foto: Twitter

De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Estatal y paramédicos. Luego de ingresar a la escena para realizar las diligencias correspondientes y aprehender al presunto tirador, se informó que este se había quitado la vida con el arma homicida. Asimismo, se dijo que seis personas murieron; después, la cifra subió a siete, hasta estimarse que al menos 10 habrían perecido.

Por otra parte, cinco víctimas más fueron trasladadas al Hospital General Sentara en las cercanías de Norfolk, Virginia, según lo informado por un portavoz de Sentara Healthcare a WTKR, afiliada de CNN. No obstante, aún no hay información actualizada sobre el estado de salud de estas personas. Para la mañana de este miércoles, no hay detalles nueva sobre la masacre, de acuerdo con el agente de información pública de la policía de Chesapeake, Leo Kosinski.

Solo hemos pasado un par de horas desde el incidente inicial, por lo que todo es muy fluido, muy nuevo en este momento", compartió Kosinski.

