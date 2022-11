"Me alegro de que no sea gay": Dice el padre del responsable de un tiroteo en Colorado

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- La noche del pasado sábado 19 de noviembre del presente año, las autoridades estadunidenses informaron que un sujeto abrió fuego contra los clientes de un centro nocturno ubicado denominado Club Q localizado en Colorado Springs, donde un total de cinco personas resultaron sin vida y por lo menos 18 más tuvieron heridas graves por las que fueron llevados a diversos hospitales regionales. Tras el evento, un hombre estaba bajo custodia señalado como posible responsable.

El hombre en cuestión fue identificado como Anderson Lee Aldrich de 22 años de edad y pidió a las autoridades referirse a él como una persona no binaria, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades competentes a fin de esclarecer los hechos. Una vez que su identidad fue informada, el padre del que ahora se presume como responsable, ha hecho fuertes declaraciones contra la comunidad LGBT pues aseveró, su mayor preocupación fue que le informaran que su hijo era gay.

Anderson Lee Aldrich

Aaron Brink, nombre el padre del presunto responsable y a quien le le ha negado el derecho a fianza, es actor de cine para adultos, por lo que al ser entrevistado dejó claro que su mayor preocupación no tenía que ver con que asesinara a cinco personas, sino que su hijo fuera un miembro de la comunidad LGBT, lo que ha causado revuelo pues además de dedicarse a la industria del cine explícito, se ha calificado como republicano conservador y de religión mormona.

"Nosotros no aceptamos homosexuales", dijo a los medios.

De acuerdo con lo expuesto por medios internacionales, el sujeto de 48 años de edad ya no se desempeña como actor de cine para adultos, sino que en la actualidad de desempeña como entrenador de artes marciales mixtas y ello lo llevó a enseñarle a su hijo a pelear. "Lo elogié por su comportamiento violento muy temprano. Le dije que funciona. Es instantáneo y obtendrás resultados inmediatos", aseveró.

Aaron Brink

En dicha entrevista, el sujeto insistió que, una vez que las autoridades revelaron que el responsable de haber atetado contra la vida de los clientes del Club Q, de inmediato se preocupó pues además cercanos a él le comentaron sobre este lamentable hecho que había ocurrido en un bar gay. "Descubro que es un bar gay. Dije, 'Dios, ¿es gay?'. Me asusté, 'Mier…, ¿es gay?’'Y él no es gay, así que dije, 'OK'", relató ante las cámaras.

Los comentarios que esta polémica entrevista ha generado, se han basado en que para el padre del responsable de esta masacre es mas importante que su hijo no viole los estatutos de la religión mormona donde no sn aceptados los miembros de la comunidad gay más que el hecho de haber atentado contra la vida de las personas ahí presentes. Hasta ahora, no ha habido declaraciones respecto a una posible sentencia ya que se enfocó en lo que anteriormente se describió.

Fuente: Tribuna