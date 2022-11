Autoridades de Qatar censuran protesta por la libertad de las mujeres en Irán

Comparta este artículo

Rayán, Qatar.- La critica situación que vive actualmente Irán ha encontrado espacio para la protesta en las gradas de los estadios donde se realiza actualmente la Copa del Mundo de Qatar; sin embargo, aun estás muestras se han encontrado con la censura gubernamental. El último acto ocurrió previo al partido entre Gales e Irán donde las autoridades qataríes del estadio Ahmad Bin Ali retiraron pancartas, banderas y cualquier medio alusivo de protesta.

Una aficionada en las gradas llamó la atención maquillada con lo que parecían lágrimas de sangre y sosteniendo una playera de la selección de Irán con el nombre de Mahsa Amini y el número 22, la edad de la joven asesinada hace unos meses por las autoridades iraníes y que desató las posteriores protestas que se mantienen actualmente en la República Islámica, pero casi de inmediato la seguridad del lugar fue a retirarle los objetos.

Créditos: Twitter @ESPNFC

En las fotografías captadas por diversas agencias, se observa también como hubo forcejeo sobre la aficionada que iba acompañada de un hombre que también portada una playera negra alusiva al movimiento con la leyenda "women, live, freedom". De acuerdo con la agencia de noticias AP, la censura de las autoridades del estadio no fue lo único que padecieron, pues a las afueras del estadio, quienes mostraban algo alusivo al movimiento fueron acosados por aficionados progubernamentales.

La selección de Irán protestó en el primer partido al negarse a cantar el himno de su país; sin embargo este día eso no ocurrió. no obstante, Ehsan Hajsafi, capitán de Irán, habló del tema en la conferencia de prensa previa al partido. "Quiero expresar mis condolencias a todas las familias dolientes de Irán. Deben saber que estamos con ellos. Tenemos que aceptar que las cosas en nuestro país no están bien y nuestro pueblo no está contento", declaró.

Carlos Queiroz, director técnico de Irán, también ha sido cuestionado sobre la situación del país, pero siempre ha tratado de evitar el tema. Un periodista de Sky le preguntó en una conferencia: “¿Le parece bien representar a un país como Irán en este Mundial que reprime los derechos de las mujeres?". A lo que el entrenador contestó “Creo que deberías de pensar lo que ha pasado con los inmigrantes en Inglaterra. Piensa en eso”.

Fuente: Tribuna, Yahoo News, Associated Press