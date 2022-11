Sujeto desata tiroteo en tienda de EU; la policía revela su nota de disculpa: "No lo planeé"

Virginia, Estados Unidos.- La noche del pasado martes, 22 de noviembre, se encendieron las alarmas en Virginia, Estados Unidos, después de que un sujeto identificado como Andre Bing, de 31 años, desató un tiroteo en el interior de un Walmart ubicado en la localidad de Chesapeake, lo que derivó en la muerte de seis personas. A tres días de estos hechos, las policía reveló una nota que el hombre dejó en su teléfono antes de fallecer por una herida de bala que él mismo se provocó.

Según información presentada por el Departamento de Policía de Chesapeake, durante la jornada de este viernes, 25 de noviembre, Andre acusó a sus compañeros de haberlo acosado durante el trabajo, motivo por el que habría sido llevado al límite de comprar un arma de fuego en la misma tienda departamental en la que trabajaba, misma que utilizó horas después para quitarle la vida a sus colegas: "Lo siento a todos, pero no planeé esto, prometo que las cosas simplemente encajaron como si Satanás me dirigiera", aseguró.

Bing continuó su nota asegurando que tenía problemas para socializar con el resto de personas, hecho que más tarde fue confirmado por uno de sus excompañeros en exclusiva para el medio Associated Press News: "Mi único deseo hubiera sido empezar de cero y que mis padres hubieran prestado más atención a mis déficits sociales". Este hecho fue corroborado por Nathan Sinclair quien fue su compañero de trabajo meses atrás y recién el pasado octubre abandonó la tienda.

No creo que tuviera mucha gente a la que recurrir en su vida personal. Durante las charlas entre compañeros de trabajo, nos quejábamos diciendo cosas como 'el trabajo me está consumiendo la vida' y él respondería algo como: 'Sí, de todos modos no tengo vida social'