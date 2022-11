Manifestantes en China contra Covid-19 agreden a un periodista de la BBC; piden eliminar la 'política cero'

Comparta este artículo

Pekín, China.- Luego de haber sido declarada una pandemia, las autoridades del Gobierno de China implementaron la denominada 'Política cero' donde, con el fin de detener la propagación del virus SARS-CoV-2, los ciudadanos fueron orillados a un estricto confinamiento que a diferencia del que se lleva a cabo en otras partes del mundo, ha causado hartazgo entre la ciudadanía, en especial porque al registrarse u repunte de contagios, cientos de ciudadanos son obligados a realizarse pruebas para detectar la enfermedad.

A modo de evitar que la política se siga implementando, el pasado domingo 27 de noviembre miles de ciudadanos salieron a las calles en modo de protesta ya que la política antes mencionada lleva tres años en vigor, lo que ha derivado en que baje el suministro de alimentos, al tiempo que otros siguen sin poder salir a las calles a menos que se cuente con el permiso correspondiente.

Cabe destacar que las protestas no solo fueron en la capital de China, sino que también sucedieron en Shanghái donde al menos 25 millones de personas se mantienen en confinamiento. "Estoy aquí porque amo a mi país, pero no a mi Gobierno. Quiero poder salir libremente, pero no puedo. Nuestra política Covid es un juego y no se basa en la ciencia ni en la realidad", dijo uno de los residentes a la prensa internacional.

Los contagios por Covid-19 en China siguen en aumento, pues tan solo el día de las protestas se registraron 39 mil 506 nuevos contagios, algo por lo que el presiente de China, Xi Jinping insiste en mantener la 'Política Cero' y con ello, endurecer las medidas sanitarias que parece no detener la propagación de esta enfermedad que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantiene como una pandemia.

Periodista detenido

Un periodista de la cadena británica BBC, el cual fue identificado como Ed Lawrence, se encontraba en las calles de China cubriendo las manifestaciones cuando fue detenido por los ciudadanos, los cuales además lo golpearon causando alarma por parte de dicha empresa, la cual de inmediato lanzó un comunicado en donde lamentó que, en el cumplimiento con su deber, el comunicador tuviera que haber pasado por esta situación.

"La BBC está extremadamente preocupada por el trato a nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue detenido y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái".

Hasta ahora, se desconoce el número de personas detenidas por estas protestas o bien, si los contagios por esta enfermedad aumentaron luego de las manifestaciones que se dieron a lo largo de todo el país, el cual se niega a eliminar la Política Cero y con ello, mantiene el estricto confinamiento que en otros países del mundo ha quedado atrás pese a seguir siendo una emergencia sanitaria internacional.

