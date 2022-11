Tenía hambre: Mujer quema las manos de su hija de 6 años por ingerir la porción de su hermano

Comparta este artículo

Caracas, Venezuela.- Una mujer de 27 años de edad identificada como María de los Ángeles Navas Páez, fue detenida por la policía del Municipio San Francisco, en Venezuela luego de ser denunciada por sus vecinos, pues argumentaron que violentaba con frecuencia a sus tres hijos menores de edad e incluso, les gritaba que no los quería, especialmente a una pequeña de seis años de edad a quien constantemente le recordaba que para ella era "un error".

La mujer en cuestión constantemente le gritaba a la menor de edad que para ella "no era su hija", por lo que era una de las más agredidas; sin embargo, todo se volvió mas violento cuando la menor de edad no pudo soportar el hambre y se comió la porción de comida que le correspondía a uno de sus hermanos, razón por la que la fémina la tomó de las manos, la llevó a la estufa y le quemó las extremidades causando severos gritos de la niña, lo que alertó a ls vecinos quienes no dudaron en solicitar apoyo de los uniformados.

"Una hiena está matando a uno de sus hijos. Vengan pronto o será demasiado tarde", fueron las palabras de una denunciante a la policía local.

Foto: Twitter

De acuerdo con el testimonio de los menores de edad, la mujer con frecuencia les limitaba el alimento y con frecuencia los agredía físicamente; incluso, mencionaron que había ocasiones en que los padres comían y los niños solo eran obligados a mirar soportando hambre. Esto fue lo que provocó que la menor, de quien no se sabe nombre, no pudiera evitar comer una porción extra de alimento llevándola a recibir tal castigo, el cual fue hecho delante de su progenitor sin que éste interviniera.

La policía del municipio en cuestión además fue testigo que la fémina amenazaba a la niña con la frase: "Cállate o te vuelvo a poner las manos en la estufa", por lo que no dudaron en intervenir y detenerla, dejando a los menores a cargo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dependencia que se encargará de salvaguardar su integridad mientras las investigaciones se llevan a cabo.

Hasta ahora, solo la mujer quedó en calidad de detenida, pues el padre de los menores, un sujeto identificado como Juan Carlos Machado Machado está bajo investigación ya que los menores argumentan, no intervenla cada que su madre los violentaba, algo por lo que además eran visibles los golpes en el cuerpo de los tres niños, especialmente de la más pequeña.

Fuente: Tribuna