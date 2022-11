Alarma en Twitter: Tras convertirse en el nuevo dueño, Elon Musk envía mails anunciando despidos

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Los cambios dentro de Twitter luego que Elon Musk adquiriera la empresa por un total de 44 mil millones de dólares no tiene contentos a muchos, ya que primer anunció que para verificar las cuenta so bien, mantener la 'palomita azul', era necesario hacer un pago mensual de ocho dólares, cifra donde además se incluirá que los suscriptores ya podrán editar tuits, añadir audios o videos más largos y claro, disfrutar del contenido sin anuncios. Sin embargo, no solo hay cambios para los usuarios sino que los empleados también están 'pagando las consecuencias' pues hubo despidos masivos.

Este viernes 4 de noviembre, Twitter envió un correo a varios empleados anunciando un recorte de personal que sería masivo, evento que además se acompañó del impedimento de poder entrar a las instalaciones ubicadas en California, causando el descontento de quienes venían desempeñándose para la plataforma desde hace varios años, mismos que además, han llamado a realizar una denuncia colectiva contra al empresa aunque claro, seria más contra su nuevo dueño.

"Comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra plantilla global el viernes", se lee en el correo enviado.

Antes de cerrar la transacción, Elon Musk quien además es dueño de empresas como Tesla o Space X, había adelantado que habría un recorte de personal del 25% de la plantilla, cifra que él consideraba de empleados menos productivos y quienes a su vez, generaban gastos innecesarios para al empresa; no obstante, días antes de ser el dueño subió la cifra a un 75% de los empleados que serían despedidos, algo que al pacer si tomó muy enserio.

De acuerdo con lo expuesto por medios estadounidenses, los empleados con sede en San Francisco no tuvieron acceso a sus correos electrónicos de la empresa, sin embargo, desde el jueves pasado ya había una denuncia ante la corte federal luego de la notificación del despido de tres mil 700 empleados, lo que representa la mitad de la plantilla que actualmente Twiter tenía. En dicha demanda, se hace énfasis en que no se dio tiempo de asimilar el despido y todo fue de manera abrupta, lo que viola la ley del Estado en el aspecto laboral.

Despidos masivos en Twitter. Foto: The New York Post

Asimismo, la demanda hace hincapié en que en que Twitter, ahora propiedad de Elon Musk, ya no tenga la facultad de pedirle a los empleados que firmen documentos donde se remarque que al renunciar, pierda el derecho a participar en un litigio, mientras que se de un tiempo de al menos 60 días para notificar el despido, lo que esta ocasión no sucedió dejando al denominado hombre más rico del mundo como un tirano.

"Presentamos esta demanda esta noche en un intento de asegurarnos de que los empleados sepan que no deben renunciar a sus derechos y que tienen una vía para ejercer sus derechos", mencionó la abogada encargada de demandar a la red social.

Despiden a todos los empleados

Aunque al inicio se habló de más de tres mil empleados despedidos, a través de las redes sociales se ha informado que el despido fue del 100% de la plantilla de empleados de la red social en México, en especial cuando empleados de esta plataforma comenzaron a posicionar el hashtag #Twitter el cual acompañaron con despedidas a la audiencia pues aseguraban, ya estaban fuera de la misma. "Si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos TwitterMexico, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología", se lee.

Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna