Sigue los pasos de Elon Musk: Con un "lo siento", Mark Zuckerberg despide a 11 mil personas de Meta

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una vez que se convirtió en el dueño de Twitter, el empresario Elon Musk comenzó a ser motivo de polémica pues despidió al 75% de los empleados de la misma (en el caso de México fue el 100% de la plantilla), lo que de inmediato lo llevó a ser considerado un jefe tirano, evento que además le valió justificarse que tenía que ver la manera de recuperar los ingresos que había invetdo para tener una empresa mas a su nombre sin embargo, no es el único que ha provocado que miles de personas cierren en 2022 de una mala manera, pues Mark Zuckerberg ha seguido sus pasos.

El antes mencionado quien además es el dueño de la empresa Meta, encargada de plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp, envió un mensaje a un total de 11 mil personas en donde anunció que el 13% de la plantilla, lo que corresponde a la cifra antes mencionada, debía ser despedida debido a la crisis económica que el país gobernado por Joe Biden atraviesa.

"Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", revelaba Zuckerberg.

Mark Zuckerberg despide a 11 mil personas de Meta

Cabe destacar que a diferencia del CEO de empresas como Tesla o Space X, en el caso del creador de Facebook ya se avecinaba un despido de esta magnitud cuando medios estadounidenses indicaron que varias empresas enfocadas en la tecnología habían cesado varios efectivos, por lo que afectaría principalmente a Meta que antes de este recorte de personal, contaba con un total de 87 mil empleados en varias partes del planeta.

Por ello, Zuckerberg había mencionado que para este 2023 no tenía contemplado aumentar el número de empleados y por el contrario, se reduciría ligeramente, dejando como fecha tentativa del anuncio del despido este miércoles 8 de noviembre, lo cual sí sucedió. Cabe destacar que la crisis no afecta solo a esta empresa, sino que oras también se sumaron a los despidos, mientras que en el caso de Amazon fue tajante al asegurar que no habría nuevas contrataciones hasta nuevo aviso.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna