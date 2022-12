Seis menores caerían a las aguas congeladas de un lago; confirman la muerte de 3 de ellos

Comparta este artículo

Kingshurts, Inglaterra.- Durante la tarde del pasado domingo, 11 de diciembre, trascendió la noticia de que un grupo de personas cayó a las aguas heladas de un lago que anteriormente había estado congelado. En aquel momento, las autoridades no brindaron mayores detalles y se desconocía el número de víctimas así como sus edad; 24 horas después, la policía proporcionó dicha información y, lamentablemente, todos los involucrados eran niños, menores de 11 años.

Todo ocurrió el día de ayer, alrededor de las 14:30 horas, cuando un grupo de infantes, cuyas edades oscilaban entre los 6 a los 11 años, se fueron a jugar en medio de un lago congelado ubicado en Babbs Mill Park, Solihull, Inglaterra; debido a que aquel día había nevado, por lo que decidieron disfrutar del día lanzándose algunas bolas de nieve. Lamentablemente, el hielo no era lo suficientemente firme y terminó por colapsar.

Equipo de búsqueda intenta localizar a los niños en el lago de Solihull

Créditos: Daily Mail

Al escuchar los gritos de los pequeños, el abuelo de uno de ellos salió de su hogar y corrió a lanzarse directamente al lago para rescatar a su nieto, de 10 años, quien más tarde fue identificado como Jack Johnson. Al hombre se le unieron otros miembros del vecindario y agentes de la policía. De acuerdo con informes de los medios locales, después de varios minutos angustiantes, lograron sacar a Jack y a otros tres pequeños, de 6, 8 y 11 años.

Tras ser extraídos del lago, los cuatro niños presentaron un paro cardíaco, por lo que fueron trasladados de emergencia a los hospitales cercanos donde permanecieron en estado crítico; lamentablemente, Jack, y los otros dos niños de 8 y 11 años, de quienes se mantiene su nombre en anonimato perdieron la vida entre el día de ayer y hoy. Mientras tanto, el menor de 6 años, continúa en estado crítico.

De acuerdo con información de Marcus Brain, presidente de la junta de gobernadores de la zona, aunque lograron rescatar a los 4 niños, algunos testigos aseguran que vieron a seis pequeños en el lago, por lo que se cree que en el lugar hay otras dos víctimas que aún no han sido localizadas, por lo que el equipo de bomberos continúa realizando labores de búsqueda en la zona y aseguran que no se detendrán hasta estar 100 por ciento seguros de que ya no hay nadie en el lago.

