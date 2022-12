Insólito: Mujer toma un vuelo sin saber que estaba embarazada; dio a luz en las alturas

Comparta este artículo

Guayaquil, Ecuador.- Las aerolíneas cuentan con diversas restricciones para no solo evita afectaciones sino que además el objetivo principal es el de salvaguardar la integridad de los pasajeros, motivo por el cual las mujeres de ocho meses de embarazo, algunas veces de hasta siete, tienen prohibido abordar alguna aeronave debido a que la presión podría adelantar la labor de parto; sin embargo, una mujer no sabía que llevaba en su vientre a un bebé y no consideró evitar realizar su viaje.

Tamara, nombre como se identificó a a usuaria en cuestión, abordó un avión el pasado miércoles 7 de diciembre en Guayaquil pues su objetivo era llegar a España, lo que implicaba un buen tiempo en el aire; no obstante, cuando previo a realizar una escala en Amsterdam, experimentó malestar que causó movimiento entre la tripulación pues inició con las labores de parto, lo que la llevo a dar a luz en pleno vuelo.

"Unas horas antes de aterrizar en Holanda, le dolía el estómago y decidió ir al baño. Para su gran sorpresa, después de dos contracciones, de repente tuvo un bebé en sus manos", dijeron las autoridades del hospital que atendió a la fémina.

Foto: Pixabay ilustrativa

Al ser cuestionada por los médicos sobre el motivo por el cual no advirtió sobre su estado avanzado de embarazo, la mujer solo contestó que ni siquiera ella sabía que esperaba la llegada de un hijo, por lo que ella también quedó con el 'ojo cuadrado' ya que en su viaje además de souvenirs, regresaría con un hijo cuyo inicio en el plano terrenal fue en las alturas y no en un nosocomio como la mayoría de los bebés.

Medios locales reportaron que la mujer al estar en pleno vuelo, tuvo la duda de una enfermera y dos médicos que, por suerte, compartían el mismo vuelo, de tal manera que ya estando en tierra, fueron llevados al hospital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid de Amsterdam donde solo se corroboró que ambos estaban en buen estado de salud. "Les estamos muy agradecidos", externó la aerolínea.

Tamara, pasajera que dio a luz en pleno vuelo a España desde Ecuador.

Cuando un bebé nació en pleno vuelo, la madre tiene tres opciones, que es la de darle su nacionalidad o bien, que el bebé tenga la del país por el cual se está realizando el vuelo al momento del alumbramiento o bien, tener la de la aerolínea que presta el servicio. Esta última además da la oportunidad que el bebé tenga vuelos gratis de por vida aunque son muy pocos los casos que se conocen ya que, como se reveló anteriormente, las mujeres con embarazos avanzados generalmente no pueden volar.

Fuente: Tribuna