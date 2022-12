Alerta en China por Covid-19: Autoridades reconocen que es difícil detectar los contagios recientes

Comparta este artículo

Pekín, China.- En todo el mundo ya se han reportado repuntes por contagios aunados al virus SARS-CoV-2, el cual da pie a Covid-19, enfermedad que ha mantenido al mundo bajo pandemia desde 2020 luego de detectarse los primeros contagios en China, país que pese a una estricta política para frenar los contagios, ahora ha confirmado que es ‘imposible’ detectar a los pacientes que adquieren la enfermedad.

Mientras el mundo relajaba las medidas sanitarias, China implementó la denominada 'Política Cero', la cual fue severamente criticada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el resto del mundo y hasta por los mismos ciudadanos quienes salieron a las calles para pedir que se eliminara, acción que dio pie a que se relajaran algunas medidas pero no con ello, los contagios se pudieron controlar, motivo por el cual este miércoles 14 de diciembre se ha confirmado que al menos en Pekín hay una ola que va a una velocidad fulgurante que mantiene preocupación entre las autoridades.

Contagios de Covid-19 en China siguen en aumento

Sun Chunlan, quien funge como viceprimer ministro de China, advirtió sobre esa imposibilidad de detectar a los nuevos pacientes luego que hace unos días se confirmara que más del 80% de los pacientes eran asintomáticos. "Mucha gente asintomática ya no se hacen pruebas de PCR, con lo que es imposible determinar con exactitud el número real de personas infectadas", dijeron las autoridades.

Pese a que todavía hay puestos donde se realizan pruebas de detección a Covid-19, los ciudadanos han recurrido a las pruebas caseras, algo que según las autoridades sanitarias, provoca que la mayoría de los pacientes pase por debajo del radar y con ello, no se tenga certeza de cuántos pacientes nuevos hay por día. Incluso, muchos de los nuevos contagios han sido aunados a las nuevas variantes de omicron las cuales se han expandido en el mundo aceleradamente.

Por el momento, no se ha advertido sobre el cierre de establecimientos, los cuales ya eran un problema en las grandes ciudades de China dando pie al desabasto de insumos; no obstante, desde el pasado fin de semana se reportó que algunos ubicados en Beijing no están en función pues la mayoría de los residentes se han mostrado enfermos por este virus que para la OMS sigue siendo emergencia internacional y por tal se maneja como pandemia. Chen Zhi, jefe del Centro de Emergencias de Beijing, reportó que el número de llamadas de emergencia por la enfermedad ha subido a cinco mill diarias dejando un total de 30 mil en los últimos días.

Beijing aumenta llamadas de atención por pacientes con Covid-19

