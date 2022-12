Momento de terror: Atracción mecánica falla mientras estaba en uso; usuarios quedaron colgando

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Acudir a un parque de atracciones es una de las actividades que se separó transcurra sin contratiempos, en especial porque al haber juegos mecánicos grandes, nunca vamos con la idea que algo salga mal; no obstante, para dos jóvenes en Londres, la visita al Hyde Park no solo fue algo traumática, sino que además pudo ser de película de terror y terminar con un final fatal ya que mientras estaban en el aire, la cuerda de una de las atriciones se rompió.

De acuerdo con medios locales, los jóvenes decidieron subir al denominado Slingshot, el cual consta de una silla que, con apoyo de dos cuerdas y tracción, sale volando por los aires hasta que poco a poco se regresa a la normalidad, provocando que los usuarios experimenten desde caída libre hasta importantes descargas de adrenalina. Lo que nadie esperaba era que una de las cuerdas se rompiera en el acto y dejara pendiendo de un hilo a los jóvenes mientras que el resto de los usuarios solo entró en pánico.

Atracción en el Hyde Park de Londres se rompe

En redes sociales, ha circulado el video de este relevante accidente que a su vez, ha sido motivo para que internautas pidan que ya no haya atracciones de este tipo, pues al no recibir el mantenimiento adecuado, podrían poner en riesgo la vida de más usuarios. El Slingshot es una de las atracciones más populares no solo de este lugar, sino de parques al rededor del mundo y en México hay uno al sur de la capital.

Cuerpos de emergencia arrobaron de inmediato al inmueble y, con base a lo expuesto en el video, la Brigada de Bomberos de Londres fue la encargada de poner todo bajo control. Por ahora, no se sabe cuál es el estado de salud de los usuarios quienes quedaron en shock ya que además de la emoción que supone el juego, el hecho de quedar colgando tampoco fue nada agradable.

Testigos resaltaron a medios locales que, cuando el juego se activo y la cápsula fue lanzada al aire, la fuerza provocó que ésta chocara con una de las vigas de soporte, lo que a su vez llevó a que la cuerda se rompiera y se viviera el momento más aterrador en la historia del inmueble. Dado que se trata de la temporada invernal, el parque no cerró sus puertas pues se lleva a cabo el 'Winter Wonderland'. Un portavoz del parque insistió en que los jóvenes se encontraban fuera d peligro y todo se trató de fallas técnicas. El Slingshot no da atención al público siendo así la única atracción cerrada.

Fuente: Tribuna