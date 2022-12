Ministros de Perú renuncian y agravan la crisis: Dina Boluarte asegura es machismo

Comparta este artículo

Lima, Perú.- La crisis política en Perú continúa agravándose pues, a pesar de la declaratoria de Estado de Emergencia, la cual entró en vigor el pasado jueves 15 de diciembre y busca que ya no haya protestas en toda la nación, ahora el Congreso del país andino ha rechazado una reforma constitucional en donde se posibilite adelantar las elecciones generales para el 2023, esto luego de la destitución de Pedro Castillo com mandatario federal, lo que puso a Dina Boluarte en dicho puesto.

Cabe destacar que la propuesta de adelantar las votaciones para diciembre del 2023 y la cual fue rechazada por los legisladores, a su vez dio como resultado que diversos ministros presentaran su renuncia. Tal fuel caso de la ministra de Educación y el titular del ministerio de Cultura quienes a atrasé de Twitter, informaron sobre sus dimisiones al gabinete que actualmente está en vigor.

"La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", externó Patricia Correa, exministra de Educación.

Luego de la toma de posesión de Dina Boluarte en el Gobierno Federal, se desataron diversas protestas en el país de parte de ciudadanos que piden que presente su renuncia, algo que a la vez ha sido motivo de pedir toque de queda en por lo menos 15 provincias donde ya ha sido decesos. Hasta este sábado, el salgo oficial de personas sin vida ha ascendido a 18 más un total de 500 heridos, cifra que se busca detener a la brevedad.

Boluarte por su parte, ha insistido en que tanto las protestas como las renuncias en su gabinete son solo muestras de machismo que hay en la nación pues ella e isla primer mujer en ocupar el cargo. "Quiero decirle a mis hermanos varones, no al machismo, ¿acaso porque soy mujer, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis, acaso no hay derecho de que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone?", dijo en un mensaje al pueblo.

En este mismo mensaje, la presidenta de Perú remarcó que es necesario trabajar de la mano con las mujeres peruanas para así poder acabar con "esa violencia machista" que aseguró, es una de las principales dolencias de su país. “Aquí estamos las mujeres firmes, fuertes, pero dignas. No a la violencia contra la mujer ni a esta venganza política de algunos líderes políticos que dicen que renuncie como presidenta”, concluyó su mensaje.

