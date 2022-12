Por no querer limpiar su cuarto: Adolescente trata de matar a su madre a golpes con un sartén

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- A muy pocas personas les gusta tener que hacer labores domésticas, especialmente cuando atravesamos la adolescencia pues tenemos como prioridad más actividades y por ello, limpiar hasta nuestra habitación es algo que simplemente resulta engorroso; sin embargo, un joven de 17 años de edad hizo lo impensable luego que su madre le pidiera en repetidas ocasiones poner un poco de orden en su espacio personal.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades de Florida, el adolescente identificado como Tobias 'Toby' Jacob Brewer de 17 años de edad, fue detenido el pasado 30 de noviembre pues su madre resultó severamente lesionada y él figuraba como el principal sospechoso. Luego de varios días de investigación y hasta la declaración del antes mencionado, fue el joven el que sí agredió la la fémina con apoyo de golpes con un sartén y tras ello, la apuñaló con una navaja, pues estaba cansado de la petición respecto a hacer la limpieza.

"El sospechoso informó que no le gusta limpiar su habitación y que estaba cansado de que la víctima (su madre) insistiera constantemente al respecto2, dijeron las autoridades.

Tobias 'Toby' Jacob Brewer

La mujer quien fue llevada en estado grave a un hospital, fue la que declaró contra su hijo y por ello, las acusaciones en su contra fueron más fuertes. Ello llevó a que el adolescente incluso declarara que al haber atentado contra la vida de su madre, llamó a un amigo para que acudiera a su casa con un arma, pues su intención era ultimar a la mujer y así evita que declarara en su contra.

Asimismo, el detenido declaró que al ver a su madre en el piso, lo primer que hizo fue toma su bolso, mismo donde notó que estaban las llaves del automóvil particular de la mujer y dinero en electivo, los cuales usó para escapar de la justicia aunque esto no fue suficiente ya que ahora permanece detenido y su caso será llevado ante un tribunal para adultos donde sería juzgado como tal.

La detención del antes mencionado se dio luego de una intensa persecución que terminó con el choque del joven en un área boscosa. Al ya no tener escapatoria, no puso resistencia y quedó bajo resguardo de la Policía local. En cuanto a la salud de la mujer, no se sabe si ya está fuera de peligro o bien, si terminó con consecuencias luego del ataque que recibió solo por pedirle al imputado que limpiara su habitación.

Fuente: Tribuna