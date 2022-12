Crisis en Perú: Expulsan a Pablo Monroy, embajador de México, y Marcelo Ebrard reacciona

Comparta este artículo

Lima, Perú.- La crisis y la violencia en Perú llevan ya dos semanas, luego de que Pedro Castillo, quien fungía como presidente, fuera destituido y encarcelado. Ahora, luego de que se confirmara que México había dado asilo político a la familia del exmandatario en la embajada, la cancillería peruana expulsó a Pablo Monroy, representante mexicano, quien volvió hoy a su país. Ante esto, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, reaccionó en redes sociales.

En la imagen, el canciller Marcelo Ebrard en conferencia con AMLO. Foto: Twitter

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, declaró que la decisión de la cancillería peruana fue "infundada y reprobable" luego de que Pablo Monroy, embajador de México en Perú, fuera declarado persona non grata por el gobierno de Dina Boluarte y se le dieran 72 horas para salir del país donde radicaba. El titular de la SRE agregó que la conducta del embajador “ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención" y que México no variará su posición con respecto al gobierno de Perú.

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter

Embajador Pablo Monroy y familia de Pedro Castillo llegan a México

Luego de estas declaraciones, emitidas la noche del martes 20 de diciembre, la mañana de este miércoles 21 tanto el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, como la familia del expresidente Pedro Castillo llegaron a la capital mexicana. Arribaron Lilia Paredes, esposa del exmandatario peruano y sus hijos, Arnoldo y Alondra. El aterrizaje ocurrió a las 06:29 horas, tiempo local, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde llegaron en un vuelo comercial de Aeroméxico.

Cabe recordar que la mañana del pasado martes, en la conferencia presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el SRE confirmó que la familia de Pedro Castillo estaba siendo alojada en la embajada de México en Perú; horas después de esta declaración, el gobierno de Dina Boluarte solicitó la salida de Pablo Monroy, embajador mexicano, a quien le dio 72 horas para abandonar el país.

