Modelo de talla grande gana: Aerolínea de Qatar deberá pagarle psicoterapia por esto

Sao Paulo, Brasil.- El pasado 22 de noviembre, la modelo de talla grande Juliana Nehme, originaria de Brasil, denunció a Qatar Airways debido a que le negaron el acceso a un avión de la compañía con destino a su país de origen bajo el argumento de ser "demasiado gorda" para poder realizar el trayecto tan largo. El caso provocó conmoción a nivel internacional pues ella ya había volado antes sin ningún problema.

De acuerdo con lo expuesto por la también influencer, había ido de viaje a Líbano en compañía de su familia y no había tenido problemas de ningún tipo debido a su peso y talla; sin embargo, al intentar regresar a su país, no pudo llevar a cabo el viaje desde Beirut a Doha por el argumento antes descrito; empleados le dijeron que en caso de querer volar, estaba obligada a pagar un boleto en primera clase para que así se trasladara sin ningún problema.

La modelo Juliana Nehme denunció discriminación

Con una transmisión en redes sociales, la antes mencionada denuncio los hechos y remarcó que al viajar de ida a través de Air France no había tenido complicaciones, sino que la aerolínea de los Emiratos Árabes era la única que le negaba el acceso, algo por lo que denuncio ser víctima de discriminación, al tiempo que también perdería todos los vuelos con conexión que ella y su familia habían pagado para regresar a salvo.

Juliana Nehme terminó accediendo a pagar un boleto en primera clase para poder viajar aunque dejo claro que la aerolínea se negó a reembolsarle los mil dólares extras que habría tenido que invertir; sin embargo, después de ello le pidieron que en lugar de pagar un asiento necesitaba dos, lo que implicaba una inversión de tres mil dólares. "Me están negando el derecho a viajar… Estoy desesperada, ayúdenme, no quieren que embarque porque estoy gorda", lamentó en redes sociales.

Mientras la situación se arreglaba, la modelo permaneció por varios días en Líbano mientras que el resto de su familia regresó a Sao Paulo. Luego de este lamentable hecho, las autoridades de Brasil se encargaron de impartir justicia a la modelo, por lo que se llegó al dictamen respecto a que la modelo deberá recibir psicoterapia y además la aerolínea será la que costee la misma, tratamiento que se dijo, deberá ser de "una sesión de terapia semanal por un valor de 78 dólares por un período de al menos un año, por un total de 3 mil 718 dólares que se depositará en la cuenta bancaria del demandante".

Luego de conocer esta resolución, la modelo se dijo satisfecha aunque insistió en que "me duele ahora recordar cuánto me culpé, porque me culpé mucho, incluso le pedí perdón a mi madre varias veces. Le dije: 'Mamá, perdóname, porque yo siendo así te impidió ir a casa'. Y ella dijo que no fue mi culpa", recordó ahogada en llanto.

Tanto la modelo como su madre, confirmaron que el embajador de Brasil en Líbano fue el que se acercó a ellas para asegurarse de regresarlas a casa a salvo y sobre todo, sin tener que invertir más por este inconveniente, por lo que el mismo día de los hechos, ambas pudieron tomar un vuelo aunque perdieron varias horas esperando una solución pues como se dijo antes, llegó a Medio Oriente sin problema.

