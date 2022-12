Tras prohibirles estudiar la universidad, talibanes destierran a las mujeres del trabajo en ONG

Comparta este artículo

Kabul, Afganistán.- En días recientes, Afganistán dio de qué hablar luego de que trascendiera la noticia sobre una nueva restricción que se aplicará en las mujeres, la cual constaría en que no tendrían acceso a la educación universitaria. Este sábado, 24 de diciembre, dicho país vuelve a causar indignación mundial al impedir que las féminas trabajen para diversas ONG, porque presuntamente recibieron quejas de que las trabajadoras no utilizaban de manera correcta su velo en el área laboral.

De acuerdo con algunos informes, esta restricción se trata de una orden directa del Ministro de Economía, Qari Din Mohammed Hanif, en donde advirtió que cualquier ONG que no cumpla con las ordenes tendrá que detener operaciones de manera temporal en Afganistán, según datos exclusivos del medio Associated Press News. La razón que el funcionario dio para impedir el acceso a las mujeres a sus respectivos trabajos fue por la supuesta recepción de “graves quejas” acerca del personal femenino, quienes no usaban el velo o hijab correcto en el área laboral.

Esta orden será aplicable en las ONG sin importar si son nacionales o extranjeras, aunque se desconoce si solo la ejercerán en las mujeres que portan de manera incorrecta el velo o lo harán con todas en general. Al igual que con otras órdenes enviadas por el gobierno afgano, esta no posee muchos detalles, lo que consiguió generar más preocupaciones sobre si dichas medidas aumentarían el trato discriminatorio hacía el sector femenino .

Esta noticia trascendió el mismo día en que alrededor de 150 mujeres acudieron a marchar a las calles en contra de la prohibición de la educación universitaria hacía las féminas en la ciudad occidental de Herat, hecho que entró en vigor el pasado martes, 20 de diciembre, con efecto inmediato. Según algunos testigos presenciales, las autoridades utilizaron un cañón de agua para dispersar a las inconformes.

Una testigo, identificada como Maryam, expresó que había una gran cantidad de policías cada calle, así como vehículos blindados y hombres armados, quienes no dudaron en arrancar ramas de los árboles para golpearlas, por su parte, el vocero del gobierno provincial, Hamidullah Mutawakil, negó esto, asegurando que habían solo cuatro o cinco manifestantes: "No tenían agenda, solo vinieron aquí a hacer una escena".

Fuentes: Tribuna