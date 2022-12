"Estamos brindando": Policía da esta respuesta a una madre tras reportar la desaparición de su hija

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Para muchos, las fiestas de fin de año son un excelente motivo para reunirse con la familia y amigos, organizar fiestas donde hay comida y bebida y claro, algunos consideran más importante el brindis que realizar cualquier otra actividad; sin embargo, esto no es valido cuando se trata de elementos de la policía que, pese a ser días de asueto, no descansan pues su responsabilidad es la de estar siempre alerta ante cualquier emergencia.

En Buenos Aires, Argentina, específicamente en la provincia de Tres Arroyos, una mujer acudió a denunciar la desaparición de su hija de nueve años de edad identificada como Nair Mostafá quien se dirigía al Club Huracán para sus clases de natación; sin embargo, la mujer remarcó que la menor de edad no regresó a casa com lo hacía de manera habitual y, tras varias horas de ausencia, acudió ante los uniformados para pedir su ayuda; no obstante, no contó con que le dieran una indignante respuesta.

Imagen de Nair Mostafá

Los hechos que sucedieron el pasado 31 de diciembre de 1989 han sido motivo para recordar la inhumana respuesta que la policía de este poblado le dio a la mujer, ya que argumentó, al arribar a la estación de policía, los encargados de dar protección estaban brindando pues era la víspera de Año Nuevo. "Señora no moleste, estamos brindando", fue lo que uno de los policías le dijo a la desesperada mujer quien solo quería hallar a su hija.

La mujer de quien se desconoce su nombre, argumentó que ante esta respuesta lo primero que se le ocurrió fue pedir ayuda a los medios de comunicación locales quienes lanzaron un anuncio. Vecinos fueron los que proporcionaron apoyo para realizar la búsqueda de la niña de la que se dijo después, sería hallada sin vida ya que mientras se dirigía a las clases de nado, fue privada de su libertad.

Mural en honor a la niña Nair Mostafá

Los restos de la menor fueron hallados ya el 1 de enero de 1990 entre pastizales y basura que había en un terreno baldío, mientras que en su cuello había una cuerda, lo que dejó claro que había sido asesinada por estrangulamiento. En aquel entonces, Antonio Cafiero quien fungía com gobernador de esta provincia, ofreció una disculpa a la mujer ya identificada como Liliana por el poco tacto de las autoridades ante su llamado de emergencia.

"La ahorcó con el regalo que le dejó Papá Noel el 24, una mochilita que ella me pedía con toda su alma. Con eso mismo la mató, pobre ángel", dijo la mujer a las autoridades quienes le dieron la espalda.

A días de este trágico suceso, se han recordado casos como este en Argentina donde menores de edad desaparecen y las autoridades no dan apoyo para la pronta localizan de los mismos, Incluso, detalles recientes resaltan que, en el caso de la pequeña Nair, también fue víctima de abuso sexual, por lo que se han pedido más medidas para proteger a los menores, al tiempo de castigar a quienes resulten responsables de delitos de esta índole pues el caso de esta menor sigue impune.

Fuente: Tribuna