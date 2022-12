Terrible: Hija del beisbolista Dennis Eckersley fue arrestada; dejó a su recién nacido congelarse en el bosque

New Hampshire, Estados Unidos.- La tarde del pasado 27 de diciembre, autoridades estadounidenses confirmaron que Alexandra Eckersley, hija adoptiva del exbeisbolista Dennis Eckersley quien fuera parte de los Medias Rojas e incluso ingresara al Salón de la Fama de la MLB, fue arrestada debido a que figura como principal responsable del abandono de su recién nacido al cual dejó desnudo y congelado en las inmediaciones de un bosque donde el clima llegó a los 18 grados.

La mujer de 26 años de edad dio a luz en una tienda de campaña al rededor de las 01:00 horas del día lunes 26 de diciembre, momentos cuando había acudido a acampar en un área boscosa cerca del West Side Arena en Manchester. Por esto, la mujer dio aviso a las autoridades respecto a que desconocía el paradero de su bebé y por ello, se desplegó un operativo de búsqueda ya que esta afirmó, se trató de un parto prematuro. Luego de una hora, el bebé fue hallado con signos vitales cerca del río Piscataquag y por ende, tuvo que ser llevado de emergencia al Centro Médico Católico.

Lugar en el bosque donde vivía Alexandra Eckersley

La mujer cabe destacar, fue llevada también a un hospital en calidad de detenida pues se le imputaba el delito de conducta imprudente debido a que con ello, puso en peligro la vida del bebé el cual se dijo, luchaba para mantenerse con vida. Mientras la hija del beisbolista comparecía por teléfono desde el nosocomio, las autoridades le confirmaron que enfrentaba más cargos, ahora por agresión en segundo grado con extrema indiferencia y falsificación de evidencia física.

Alexandra Eckersley confirmó a las autoridades que no estaba al tanto de su estado de embarazo y mientras acampaba en el área antes mencionada, había consumido cocaína y marihuana, lo que también hizo previo a dar a luz al bebé. El infante en tanto, se dijo tuvo que ser intubado pues además de estar bajo de peso, sí nació prematuro; no obstante, su estado de salud mejoraba paulatinamente.

"No hay excusa para esto. Si eliges vivir en el bosque y eliges vivir tu vida de una manera particular, y no quieres aceptar nuestro alcance que se lleva a cabo todos los días en esta ciudad, y quieres vivir allí y hacer eso con tu vida, bien. Pero no puedes hacer esto, lo que estamos alegando aquí. No puedes hacerle esto a un niño", dijo Allen Aldenberg, jefe de la policía de Manchester.