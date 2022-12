Perú: Desde prisión, expresidente Pedro Castillo pide asilo político a México

Comparta este artículo

Lima, Perú.- Fue el pasado miércoles cuando Perú fue sacudido por evento histórico: Pedro Castillo, quien fungía como presidente, intento disolver el Congreso de su nación, por lo que fue destituido y además encarcelado por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. Ahora, desde el Centro Penitenciario de Lima, el exmandatario pidió asilo político a México, así lo confirmaron las autoridades de nuestro país.

Pedro Castillo está encerrado desde el pasado miércoles. Foto: Internet

De acuerdo con medios internacionales e información confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el pasado jueves, el embajador de México en Perú, Pedro Monroy, fue a Lima para encontrarse con el exjefe de Estado, Pedro Castillo, quien está encarcelado. En la reunión, el abogado del hoy detenido ratificó la petición de asilo político en la República Mexicana, señalaron.

Por otra parte, el embajador Pedro Monroy reportó que Castillo, con quien se encontró a las 13:20 horas, tiempo local, en el Centro Penitenciario, se encuentra bien físicamente y en compañía de su abogado, esto pese a que le fueron dictados siete días de prisión preventiva oficiosa, según expresó Marcelo Ebrard. El expresidente peruano ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la embajada de México la madrugada de este viernes, agregó el canciller mexicano.

En el mismo sentido, el abogado Víctor Gilbert Pérez Liendo firmó una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la solicitud. A la fecha de publicación de esta nota, el presidente de la República Mexicana no ha compartido más detalles sobre la solicitud de Pedro Castillo, no obstante, el pasado jueves en su conferencia de prensa matutina, reveló que este, antes de ser detenido, llamó a Palacio Nacional para pedir apoyo a la embajada de México en Perú, no obstante, fue detenido antes de incluso salir de su dependencia.

Fuente: Tribuna