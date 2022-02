¿El fin de la pandemia? Vacuna contra el Covid-19 para niños y bebés estaría lista en este mes

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La pandemia del Covid-19 continúa, pues aún hay miles de personas en el mundo que aún no se inmunizan, incluyendo a los niños y bebés. No obstante, el fin estaría cerca debido a que la farmacéutica Pfizer trabaja en un biológico para este sector.

Este martes 1 de febrero, The Washington Post y The New York Times revelaron que la vacuna contra el Covid-19 en la que trabajan Pfizer y BioNtech para niños y bebés menores de cinco años podría estar lista en este mes, a finales de febrero del 2022.

De acuerdo con la fuente citada, este día se solicitaría a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) una autorización de uso de emergencia para esta versión del biológico antiCovid.

Hasta el momento, se sabe que este fármaco podría usarse en menores de cinco años y hasta en bebés de seis meses y que ayudaría a prevenir cuadros severos de coronavirus, lo que se traduce en menos lamentables muertes.

Cabe destacar que esto sería histórico, pues se trata de la primera vacuna que se haría para infantes de esta edad, ya que hasta ahora todos los medicamentos antiCovid han sido diseñados para adultos, pues son la población más vulnerable ante el coronavirus.

Si este martes 1 de febrero Pfizer y BioNtech presentan la solicitud, la FDA comenzará a revisar los datos obtenidos con el fármaco; en caso de ser autorizada por mostrador datos satisfactorios, esta podría comenzar a usarse en EU y otros países del mundo, lo que ayudaría a que la pandemia llegue a su fin.

