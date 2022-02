Autoridades de Nueva Zelanda combaten a los antivacunas con música en pro de la inmunización

Comparta este artículo

Wellington, Nueva Zelanda.- La confrontación entre los antivacunas y el Gobierno de Nueva Zelanda ha escalado a niveles inimaginables y es que, las autoridades han hecho de todo para contrarrestar a los manifestantes, desde rociar chorros de agua hasta utilizar música de Barry Manilow, conocida por ser pro inmunización, pero parece que nada da resultado.

De acuerdo con algunos informes, loa manifestantes continúan dando la vuelta al Gobierno de Nueva Zelanda, un ejemplo de ello fue cuando escarbaron en el terreno donde se encontraban, para así poder desviar el agua hacía el parlamento del país.

Este sábado, el presidente del parlamento, Trevor Mallard, pensó que sería buena idea incomodar a los manifestantes con música de Barry Manilow y Macarena en un bucle repetitivo, pero esto no funcionó, ya que ellos pusieron su propia música, la más reconocida fue' We're Not Gonna Take It', de Twister Sister.

El pasado jueves, 10 de febrero, la policía de Nueva Zelanda arrestó a 122 manifestantes por allanamiento de morada y obstrucción de la justicia.

